妙齡女孩渾身濕透求助 警邀入所內暖身也暖心

2019-09-16 10:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近期天候狀況不穩定，一名從高雄騎機車到訪的年輕女子，途徑東海岸旭海、九棚路段時，遇上突來滂沱大雨襲擊，因單獨一人只好到九棚派出所躲避，員警劉柏均見女子渾身濕透發抖，便邀入所內飲用熱薑茶及熱食暖身，讓女遊客感動不已，直呼「台灣男警察都這麼帥又暖心嗎！」

22歲的黃姓女子向警方表示，第一次到恆春半島旅遊，一心嚮往擁有水質清澈的旭海溫泉，沿著屏200縣道一路往山上騎時，路上突然下起傾盆大雨，全身淋濕手腳冰冷，行經港仔路段時看見九棚派出所趕緊前往躲避雨勢，沒想到員警提供整套的驅寒準備，讓她後續旅途心都暖暖的。

「只是希望遠道而來的遊客能感受恆春半島人情味。」27歲的九棚派出所員警劉柏均說，聊天過程發現黃女整個早上皆未進食，所以才會呈現手腳無力的狀態，隨即端出熱騰騰餐點，並告知黃女接下來遇到哪些路段比較難騎、哪些路段受到雨勢影響較易發生土石鬆動，提醒騎乘特定路段時要多加小心，也是他們在風景區執勤習慣告知遊客的。

恆春分局分局長陳鴻忠表示，近期恆春半島雨勢多路況不穩定，民眾長途行駛或行經偏遠山區前，務必先做好車輛行前安全檢查保養並熟悉路況，並穿著亮色服裝及安裝反光裝置，及隨時補充水份及適時休息，以防範意外事故發生，如遇上困難都可以立即向就近派出所求助。

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