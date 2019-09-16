屏東3天驚傳2起家犬遭槍擊轟頭施虐案件 動保團體籲警緝兇

2019-09-16 08:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕屏東中秋連假3天驚傳2起恐怖虐狗案，造成子彈轟狗頭亡、魚槍射穿狗頭，其中頭部重傷的家犬，台灣動物緊急救援小組正趕往接送至高雄市區的動物醫院，接受手術及清創治療，小組譴責虐狗暴行，呼籲警方積極緝兇。

台灣動物緊急救援小組中秋假期連續接獲通報，在屏東歸來及屏東市區光復路一帶，分別發生家犬被開槍轟頭斃命、遭魚槍倒鉤射穿頭頸部重傷兩起駭人聽聞的虐狗慘案，兇手虐待動物手法殘酷，前所未見。

台灣動物緊急救援小組中秋假期連續接獲投訴發生虐狗案，第一起在屏東歸來地區，家犬疑似在13日下午遭人開槍擊中頭部及頸部，家人聽到槍聲後趕忙查看，發現愛犬已慘死在血泊中，滿地鮮血，景象觸目驚心。

第二起是發生在昨晚8時許多，屏東市區光復路一帶民宅所飼養的家犬，遭人以魚槍近距離攻擊，刺穿頭部，目前倒鉤仍卡在頭頸部，傷勢相當嚴重，今天將動手術處理。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，屏東3天發生2起家犬遭槍擊頭部施虐案件，手法都極度殘忍，前所未見；台灣動物緊急救援小組今天呼籲警方及當地動保單位積極緝兇，儘速將虐待動物的恐怖兇手繩之以法。

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