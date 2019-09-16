為了遮陽不要命 婦人反戴安全帽冒險上路

2019-09-16 07:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓網友昨日深夜在臉書PO上一名婦人騎乘機車，頭戴遮陽帽，再將安全帽反戴的照片，詢問網友是否違法，引發熱烈討論。基隆市警察局交通隊副隊長吳誌權指出，依「道路交通安全規則」規定，騎士應依規定配戴安全帽，配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，穩固戴在頭上，婦人行為明顯違規，可依法開罰。

吳姓網友在臉書上PO文表示，自己在中秋連假開車行經基隆市基金一路時，突然發現前方有一名騎乘機車的婦人，安全帽好像怪怪的，仔細一看發現她戴著遮陽帽，且將安全帽反戴，看樣子是有將安全帽扣緊，不知道這樣是否違規。

基隆市警交通隊副隊長吳誌權看到照片後，立刻表示：「這一看就知道很危險呀！」雖然婦人有戴安全帽，但依照道路交通安全規則第88條規定，機車駕駛人與附載人都須依規定配戴安全帽。

條文中更指出，安全帽需經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識；帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更；配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。

吳誌權說，婦人未依規定配戴安全帽，將可依法開罰，也呼籲民眾安全帽是保護頭部的重要利器，千萬要依規定配戴，以免發生危險。

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