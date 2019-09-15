一支穿雲箭扒手來相見？ 跟著韓國瑜跑宮廟的扒手落網

2019-09-15 20:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨天到台中市連跑21間宮廟參拜，卻於南區醒修宮發生兩起扒竊案，一位看熱鬧民眾與一位採訪的女記者被扒，失竊現金共達2萬2000餘元，中市警局前天夜間就抓到謝姓扒手，但沒有詢問他是否為韓粉？或特別針對韓粉扒竊發大財？住在南部的他，當時沒有穿韓粉特有的國旗裝，而是穿著白色衣服與黑色褲子，全案依竊盜罪嫌法辦。

上述2起竊案，第一起是韓國瑜參拜中市宮廟的首站南屯區萬和宮，一位電子媒體的女記者擠在人群中採訪，竊賊趁著人擠人，拉開她提袋拉鍊，偷走內有4000多元現金的皮夾，她跟著韓國瑜一路採訪，遲至北屯區紫微宮的採訪行程時，突然接到警方電話，通知她的皮夾，在西屯區福壽宮附近被人拾獲，她才驚覺被竊。

另一竊案是韓國瑜參拜南區醒修宮時，一位住在附近的民眾去看熱鬧，褲袋內有1萬8000多元現金的皮夾被扒走，中市警局研判，竊案發生在韓國瑜參拜的宮廟行程中，扒手早已鎖定此行程，跟著韓國瑜參拜宮廟的行程扒竊，動員刑事警察大隊、第三、第四、大甲分局聯合偵查，於前天晚間9時許，抓到謝姓扒手，他坦承利用韓國瑜參拜宮廟，人潮匯集而行竊。

謝姓扒手是否為韓粉？或針對韓粉扒竊，想要發大財？警方沒有多加詢問，不過，他行竊時，沒有穿國旗裝，而是穿黑褲白衣，並非韓粉的特有打扮，警方將他依竊盜罪嫌法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法