馬國肅毒局參訪北市士林分局 雙方齊力打擊毒品犯罪

2019-09-15 17:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林分局日前協助偵破伊拉克籍男子朱姆厄涉嫌在台殺害岳父母後搶兒落跑一案，並成功把朱引渡回台受審，受國際矚目。馬來西亞皇家警察總部肅毒局成員來台參加警政署舉辦的毒品犯罪研討會，趁會議空檔前往士林分局參訪，並分享毒品防制作為，共同打擊毒品犯罪。

警政署舉辦「2019國際警察合作論壇─打擊跨境毒品犯罪研討會」，廣邀國際重要毒害防制人員、執法者以及專家學者參加，並與各國簽訂司法互助、警政合作以及共同打擊犯罪協議，深化合作夥伴關係，為打擊跨境毒品犯罪共同努力。

其中，馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長CP Datuk Mohd Khalil Bin Kader Mohd，也率團一行8人來台參與。在台期間，他們特地前往台北市士林分局參訪。士林分局以簡報方式介紹「安居緝毒」專案工作的宣導及防制作為，彼此分享有關毒品打擊及防制作為經驗並互贈紀念品。

士林分局還率馬國貴賓參訪文林派出所，介紹我國第一線警政單位，並解說執勤台案件派遣、為民服務方式、受理案件後的偵辦進度管制作為、監視器運用與破案成效、槍械室的安全管理及掌上型電腦的查詢功能與人臉辨識系統等。

士林分局副分局長張久宜說，此次交流獲益良多，警方未來將借鏡馬國反毒作為的專業和經驗，讓警方可以在毒品犯罪的趨勢、偵查策略以及國際合作模式等議題上，有更多的思考模式，找出因應對策。

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