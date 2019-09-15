陳水扁凱校開班授課 中監：屬於活動應申請

2019-09-15 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統陳水扁今（15）日於臉書發文表示，自己將於凱達格蘭基金會所主辦的「凱達格蘭學校」中擔任講師授課，據指出，陳水扁將教授「國家領導的藝術」，屬於「非公開活動不用申請」，不過，台中監獄副典獄長戴明瑋說，授課屬於活動，但實際性質為何，中監尚不清楚，陳水扁應該要提出申請，由中監進一步評估是否核可。

凱達格蘭基金會主辦的「凱達格蘭學校」，已開始受理第24期「國家領導與發展策略班」報名，講師包括前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人，凱達格蘭基金會執行長陳致中還說，前總統陳水扁將教授「國家領導的藝術」，屬於「非公開活動不用申請」，另外，陳水扁今天也發文，證實自己擔任講師，還強調「阿扁誠摯邀請您或推薦新血作伙報名凱校國策班24期」。

陳水扁授課之舉，是否違反陳保外就醫時，簽署的不上台、不演講、不談政治、不接受採訪的「四不原則」，對此，台中監獄副典獄長戴明瑋說，中監沒有收到任何訊息，不知授課的性質與詳情，中監也是在網路臉書上，看到陳水扁的發文，才知道他要去授課，中監認為授課也是參與活動之一，陳水扁應該要向中監申請，中監也必須參考陳水扁的申請資料，才能知道此授課的詳細內容，才能進一步評估。

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