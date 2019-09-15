行車糾紛路邊打架 網友虧：愛得好深、像摟摟抱抱

2019-09-15 13:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕王姓與謝姓男子騎機車發生行車糾紛，兩人在路邊打架，被民眾錄下，PO到「爆料公社」，因兩人幾乎貼身扭打在一起，網友留言虧說「愛得好深」、「比較像摟摟抱抱」。

9月14日下午約5點23分，高雄市左營分局博愛四路派出所獲報，指左營區榮總路與榮佑路口，有兩人打架，調派員警到場處理。

但員警抵達時，王男與謝男已經停手，原因是行車糾紛引發口角，最後爆發肢體衝突，雙方皆有輕微擦挫傷，但不願提出傷害告訴，甚至在現場握手言和。

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