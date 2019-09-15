又見三寶！再10秒就轉綠燈 騎士闖紅燈被撞飛

2019-09-15 13:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只差10秒就綠燈了！機車騎士等不及紅燈轉綠燈，大膽闖紅燈的下場，不只是被自小客車撞上彈飛受傷，還要再吃上1800元闖紅燈的罰單，真是賠上健康又傷了荷包！

彰化鹿港昨天上午8點左右，在青雲路與台76線東西向平面道路的路口，蔡姓機車女騎士（49歲）原本好好的跟一群機車騎士都在停等紅燈，但蔡女卻突然往前衝，正當準備穿越路口時，遭行駛在台76線東西向平面道路的自小客車撞上，蔡女被撞到彈飛倒地，機車也被甩飛，痛到哇哇叫，左大腿骨折，所幸沒有生命危險。

鹿港警分局交通分隊長林慶易表示，因為蔡女住院中，還沒有做筆錄，無法了解為何蔡女要闖紅燈，但機車闖紅燈部分，將會依法開罰1800元。

不過，這起闖紅燈意外發生當下，讓現場許多人都驚嚇萬分，尤其機車闖紅燈後10秒鐘，紅燈就轉成綠燈，騎士為了搶10秒鐘，不只是骨折要住院，還要被開罰，這代價實在太大了。

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