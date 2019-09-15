地方的警員太大膽 做這些事遭判休職2年

2019-09-15 11:42

〔記者溫于德／台北報導〕南投縣草屯分局警員黃仁標，被控接受賭場、特種行業業者請託，代查小姐或員工是否為失蹤人口或具備刑案紀錄，或作為追債之用；且黃員還以暗語「擺攤」，數度洩漏警方執行擴大臨檢、取締酒駕、救雛與青春專案訊息，事後遭起訴。黃員另被內政部移送公務員懲戒委員，合議庭認定黃員違失情節明確，判決休職2年。

停職中的黃員在任職草屯警分局中正派出所期間，接受美容護膚坊洪姓負責人所託，代查前來護膚坊應徵工作的小姐或員工相關個資，以確定是否為失蹤人口或有無刑案紀錄；另黃員為協助林姓友人追債，2016年1月以舉發交通違規名義，登入警政知識網查詢他人個資，再將資料提供給林男。

此外，黃員還會用台語「擺攤」作為暗語，自2017年5、6月起，多次洩漏草屯警分局執行擴大臨檢、取締酒駕、救雛與青春專案等勤務日期及時段給護膚坊負責人。黃員後來被南投地檢署依違反個資法、刑法洩密罪嫌起訴，現由法院審理中。

內政部另將黃員移送公務員懲戒委員，合議庭認為，黃員除觸犯刑法外，也違反公務員服務法第4條「公務員有絕對保守政府機關機密之義務」、第5條「公務員應誠實、謹慎」要旨，其嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，認定應有懲戒必要，判決休職2年。

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