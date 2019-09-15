醉漢摸黑駕車走山路 撞死機車騎士罪加一等

2019-09-15 11:07

〔記者謝介裕／南投報導〕南投再傳酒駕害命悲劇！

中秋節雖已過，但南投縣大街小巷仍不時傳出陣陣烤肉香，40多歲的陳姓男子，14日下午近6時許，在水里地區與朋友一起聚會烤肉、喝酒後，深恐酒後開車被抓，遂刻意選擇山路銜接147線往國姓方向行走，不料，因山路狹小彎曲，不慎與機車發生對撞，造成機車騎士傷重不治，經警方酒測結果酒測值高達1.5毫克，最後依然難逃法網，被依公危、過失致死等罪嫌究辦。

南投縣警察局交通隊組長李安景指出，酒駕重懲新制從今年7月1日上路後，所有違規行為均從嚴、從重處罰，哪怕汽車酒駕拒檢、拒測，昔日僅9萬元，新制第1次便從18萬元起跳，第2次36萬元、第3次54萬元，以每次18萬元的罰鍰逐次增加，且不設上限。

以該案而言，陳姓自小客駕駛便是心存僥倖、賭運氣的心態作祟，雖然走山路可減少遇到警方執行臨檢勤務的機率，但山路多半狹小且又彎又陡，相對地也增加駕駛風險，如今又不慎造成被害的騎士傷重不治，不僅觸犯酒駕公危，還有過失致死罪嫌，可說是罪加一等！

李安景說，「酒駕零容忍」已是社會普遍的共識，南投雖是山城，搭計程車不像都會區那麼方便，但警方也會協助提供代叫計程車服務，民眾若有需要可撥打110，同時再度呼籲民眾要遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，才是確保快樂出門、平安返家最佳之道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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