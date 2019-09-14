9/14 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-09-14 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月14日）開獎的第108000221期雙贏彩與第108000221期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000221期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、09、12、13、16、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共248注中獎，每注可得500元；肆獎共2565注中獎，每注可得100元。

第108000221期今彩539中獎號碼為「02、04、24、35、37」，頭獎摃龜；貳獎共149注中獎，每注可得2萬元；參獎共4584注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3916注中獎，每注可得50元。

第108000221期39樂合彩中獎號碼為「02、04、24、35、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共82注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3783注中獎，每注可得1125元。

第108000221期3星彩中獎號碼為「347」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000221期4星彩中獎號碼為「9099」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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