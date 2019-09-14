毒蟲請求冤獄賠償 慘遭「三振出局」

2019-09-14 22:24

〔記者吳政峰／台北報導〕新北王姓男子未成年染毒，多次進入戒治所戒毒，成效不彰，成年後續吸再被逮，新北地院依違反毒品罪判刑5月並命強制戒治，多年後，王男自覺當年坐牢又戒治，是「一罪兩罰」，向新北院請求冤獄賠償，但法官搬出「三振條款」打臉，指3犯以上依法就是逕送強制戒治及依法處罰，原判決沒問題，日前駁回請求。

王男15歲就吸毒被抓，新北地院少年法庭裁定觀察勒戒後，認為無繼續吸毒的傾向，裁定不付審理；沒想王男到才剛出去，隔年又被抓到，再度裁定觀察勒戒，且勒戒後認為有繼續吸毒的傾向，少年法庭裁定命他進入戒治處所施以強制治療，隔年認為已無繼續戒治的必要，裁定停止處分釋放出所，僅施以保護管束。

王男仍未悔改，又因吸毒被抓，這次已滿18歲，由新北地檢署偵辦，起訴並命其戒治，而新北地院也以「三振條款」判他5月徒刑，因此，王男戒治結束後「無縫接軌」入監服刑。

過了16年，王男今年突然覺得當年因為吸毒而被強制戒治及坐牢是「一罪兩罰」、「一罪二判」，心理忿忿不平，向新北地院請求5個月的刑事補償。

不過這個請求慘遭打臉，法官指出，法律規定5年內再犯者，如其初犯曾經強制戒治，則不再送觀察、勒戒，逕送強制戒治，並依法追訴處罰或裁定交付審理；如有繼續施用毒品傾向或三犯以上者，亦然。

簡言之，王男已經三犯施用毒品罪，本來就應逕送強制戒治，並依法追訴處罰，且他受有罪判決確定，也沒被撤銷，法官認為這顯與刑事補償法不符，裁定駁回。

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