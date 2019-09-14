路邊植物別亂採！ 挖到保安林地植物 遭判罰18萬

2019-09-14 20:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕路邊野花不要摘，路邊的植物更不可以偷挖回家種！

簡姓男子今年4月間下午，見新北市金山區水尾漁港往神秘海岸景觀步道旁，有1株約1公尺高的凹葉柃木好看，帶鐮刀等工具挖走，被警方查獲。基隆地院審理後，將簡男依違反森林法判處6月徒刑，得易科18萬元罰金，緩刑2年，判決確定後繳納5萬元公庫。

簡男拿從家中帶來鐮刀、十字鎬、剪刀等工具，跑進林地內偷挖凹葉柃木時，被路過民眾看到報案，向金山分局偵查隊報案，被趕來的偵查佐活逮，人贓俱獲。

簡男以為不過就是一顆小樹，殊不知這棵小樹種在保安林地內，警方找到管理這片保安林地的是行政院農業委員會林務局羅東林區管理處。警訊後，將簡男依違反森林法送辦。

判決說，森林法第3條第1項明訂，森林法所指的林地是分為國有林、公有林與私有林。簡所偷挖的凹葉柃木還長在林務局羅東林區管理處的保安林地內，屬於森林法保護的森林主產物。

判決指出，羅東林區管理處認定該株凹葉柃木價值台幣8200元。簡男觸犯的是森林法第52條第1項第1款規定，「竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者」，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣30萬元以上、3百萬元以下罰金。

法院因此將簡男依違反森林法判處6月徒刑，得易科18萬元罰金，緩刑2年，判決確定後繳納5萬元公庫。

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