清潔工強襲保全那話兒 露出「燦爛的笑容」被判刑

2019-09-14 14:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次偷女性內衣前科的男子李明遵，在社區當清潔工因抽菸被陳姓保全勸阻，竟以左手勾住陳男頸部，右手強摸生殖器，事後卻辯稱他沒有做，新竹地院法官勘驗監視畫面，發現案發後李男竟露出「燦爛的笑容」，認定他有強制猥褻犯行，判刑8月。

判決書指出，52歲的李男為竹縣竹北市某社區清潔人員，去年12月10日9點多，陳姓保全勸導他不要在社區內抽菸，雙方發生爭執，李男竟在社區資源回收室外，以左手勾住陳男頸部，右手則抓住並撫摸陳男生殖器，強行猥褻得逞。李男矢口否認犯行，辯稱他沒有做就是沒有，他是無罪的。

陳男指控，當時李男撫摸、捏了他生殖器2下，時間持續約5秒鐘，他感到非常噁心。

法官勘驗現場監視畫面，發現案發後李男「燦笑」，法官問他為何會笑得這麼開心，李男說在爭執的時候，是陳男一直靠過去，他才一直退，他怕陳男傷害到他，其實他是很怕。

法官認為，倘若李男果真如自己所言對陳男心生害怕，為何在雙方肢體激烈接觸後，可以得意洋洋面露相當高興表情離開爭執處所，心情愉悅拿起拖把繼續工作？

陳男說自己內心遭受極大創傷，非常害怕在社區再遇到李男，覺得不舒服、心裡有陰影，審理時則表示不談和解、不需求償、不要到庭，請法院依法處理，法官認為這可知被害人本意傾向低調隱忍，並不想要此事曝光，更無藉提告向李男索賠之籌碼，更證明雙方並無仇隙，亦無任何利害關係，被害人事發當天下午即請假返假休息，事發過後2次筆錄，均表達本案對成心理造成深刻的負面影響，被害人於歷次陳述作證時，對於事發經過，即使心理十分不舒服，仍毫不隱瞞誠實證述遭猥褻行為，未選擇刻意渲染以陷被告於重罪，更證明確無惡意誣陷李男的動機。

法官指出，李男前有多次竊盜案件，偷的多係女性貼身衣物或私密用品，顯示其對於男女性評價分際有所偏差，此次竟犯更嚴重的強制猥褻罪，顯見其刑罰感應力薄弱，守法觀念、意志均屬非佳。

法官指出，李男於案發後對陳男的質問再以言語二度傷害，足見惡性實屬重大，且犯後一再飾詞否認犯行態度，實應予嚴懲，故依強制猥褻罪判刑8月。

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