新竹變態「噴鞋哥」 在大學城租屋處對女鞋噴精

2019-09-14 13:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出專獵女鞋的戀鞋癖；中華大學附近租屋區近來陸續傳出多起女姓房客擺放在門外的鞋子，包括拖鞋或高跟鞋都沾上黏稠精液，還有一名竹科工程師盯上某女子鞋子，偷偷蹲在門口拿她鞋子猛吸，噁心變態的行徑讓網友熱議。

臉書社團「靠北新中華」近來出現多則匿名貼文，包括「中華大學校外社區型宿舍能否多裝幾支監視器？四隻鞋子直接報廢」、「誇張耶，我也中獎了嗎」、「就不要被我抓到，有夠噁心，整雙都要扔掉」、「今天出門上班的時候發現鞋子被人噴了白色的不明液體在裡面，味道還很濃」等，且貼文都附上鞋子慘狀照片，只見多雙女用平底鞋、拖鞋、涼鞋全部都成為洩慾的情趣工具，被沾上白色黏稠精液。

許多學生人心惶惶，不少網友、學生留言「拿DNA去，這不能姑息」、「又一個噴鞋哥」。警方表示已受理相關報案，正全力偵辦當中。

日前29歲張姓竹科工程師心儀樓下女房客，不滿送巧克力告白遭拒，竟多次跑到佳人門外拿起鞋子狂嗅猛吸，直到小芬察覺擺放在門外的鞋子有被移動的痕跡，向房東調監視器才發現張男的噁心行為，憤而報警偵辦。

警方受理報案後發現，竟有專獵女鞋的「戀鞋癖」在網路成立私密社團討論區，對於「內心衝動、洩慾鞋子的經驗與不同鞋款的感受」，彼此交換犯案後的感受與興奮、刺激感，警方私下表示「世風日下，真不可思議！」

其中有變態男子分享聞鞋心得，聲稱「原本想把這種行為永遠藏在心中，但快感還是需要宣洩」、「今天偷聞正妹同事的帆布鞋，看那黑色的鞋底恐怕是沉積已久的汗漬吧」、「彎腰一聞原以為會很臭，沒想到竟是香的，果然正妹沒腳臭的傳說是真的。」

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