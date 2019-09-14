假消費真偷竊連犯3案 中秋海鮮竊嫌台南被逮

2019-09-14 12:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲區一家海產批發業者昨天在中秋節被44歲顏姓男子偷走價值3千多元的1箱冷凍白蝦，學甲分局展開追查，案發後11小時，昨晚就在白河關子嶺逮到他。

警方查出顏男（雲林土庫人）另涉嫌9月10日在嘉義縣東石鄉佯稱購買價值2萬多元的海產白蝦、龍蝦、烏魚子、透抽，9月12日在雲林縣莿桐鄉佯稱購買100台斤蒜頭。

顏嫌都以相同手法犯案，先與商家佯稱買賣農漁牧產品，取得商家信任之後，先將產品搬運至車上，趁商家清算結帳時間差，直接將佯稱買的產品載走，揚長離去，讓商家氣憤不已。

顏嫌昨天上午10點多，重施故技，來到學甲被害的海產批發商家，發現店內無人看管，他直接打開冷凍庫竊走店內約重13台斤的1箱冷凍白蝦。

學甲警分局調閱監視器，從車籍查出顏男身分，昨天下午開始以車追人，一路追到關子嶺，僅花11小時就逮到顏嫌。顏嫌坦承連犯前述3案，有的載去市場販售銷贓，但白蝦沒賣掉，被他直接丟棄。

學甲警方今續偵辦顏嫌是否另涉他案。分局長洪頂力表示，商家與陌生人交易應注意，尤其平時未接觸而臨時購買大量農漁牧產品的消費者更應特別謹慎，避免發生類似案件，受害商家失竊的農漁產品都是農漁民辛苦栽種，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，以保障民眾財產安全。

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