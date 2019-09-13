誘姦國中女285次！補教狼師騙交往爽啪 敗在「鳥痣」

2019-09-13 23:45

〔記者王捷／台南報導〕又見補教狼師！方姓男子開設補習班，誆騙學生A女滿18就娶她，兩人進而交往，在A女國一到國三的期間誘姦285次，直到A女發現方男結婚才夢碎分手。分手後，方男又以「好老師」身分入侵A女家中，直到A女說出方男生殖器特徵，家長才驚覺成了共犯。方男辯稱兩人是男女朋友，僅止於親吻、擁抱，A女會發現性特徵，是趁他喝醉，對他「突襲口交」才得知，但法官不採信，依妨害性自主，判處方男9年6月徒刑，並限制出境，全案可以上訴。

2012年，A女在小學五年級開始在方男的補習班補習，升到國中後，每週一到五放學就到補習班，直到晚上9點才下課。方男教數學、理化及英文，由於A女補習全般科目，因此與方男熟識。

2014年1月27日，方男向A女告白，A女答應交往，還在日記，記下兩人交往時間。

2014年3月中旬，方男要A女到補習班沒學生使用的3樓，騙稱等A女18歲後一定會娶她，兩人第一次發生性關係。

A女回憶，從國一到國三，兩人利用下課空檔、上課前，在補習班的角落做愛，第一次發生關係的那一週，方男幾乎天天要，國二時也是很頻繁，最少每週3次，國三上學期時大約一週1至2次，國三下學期1、2週才有1至2次。

直到A女升高中，發現方男已經結婚，兩人吵架分手，A女要方男不要再來打擾她，各過各的，方男卻以死相逼，反問A女威脅說，難道要看他的女兒沒爸爸嗎？A女不敢跟家人說，只好上網抱怨，方男得知後，又到A女家中糾纏，向A女家長告狀，A女可能在網路上交了壞朋友。

A女家人以為方男是「好老師」，紛紛指責A女，還要求A女把手機交給方男保管，讓方男藉機得知A女臉書交友狀況，最後A女藏在心中多年的秘密終於曝光，向家人說明遭方男誘姦，家人才向警方報案，A女說出方男生殖器的黑斑特徵，當時方男還自誇，龜頭上有痣表示性慾強。

面對檢警質問，方男一律辯稱，自己與A女是男女朋友，只有親吻、擁抱，至於生殖器的特徵，是因A女趁他喝醉，突然對他口交，才會發現，律師也強調A女證詞，不能作為認定犯罪的唯一證據。

不過法官認為，方男背判了A女父母的信任，身為補教老師做了最壞的示範，依據A女的筆記，還有臉書訊息對話內容，認為方男坦承與A女合意性交，並非只有A女單一證詞指控。

法官依兩人交往的時間與A女的證述統計，方男對A女性交285次，分別是在A女未滿14歲前有129次，在滿14歲未滿16歲時有156次，但考慮方男碩士畢業、與妻子共同養育4歲的的女兒，兒子也剛出身，所以妨害性自主合併判處9年6個月徒刑。

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