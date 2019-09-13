台南檢舉達人被打也不怕 送貨業者遭纏上拍窗嚇壞了

2019-09-13 21:15

〔記者王捷／台南報導〕台南知名的蘇姓檢舉達人，這個月初在縣城隍廟夜巡遶境，與遶境成員發生衝突遭成員痛毆，沒想到蘇婦沒有因此銷聲匿跡，鬧完縣城隍廟後，中秋節下午，她到府城隍廟埋伏找人檢舉，一名送貨業者遭蘇婦纏上、拍窗尾隨嚇翻，由於府城隍與縣城隍是台南兩大城隍廟，兩次鬧場讓部分信眾覺得不滿，警方呼籲遇到蘇婦，謹記三原則，不要看、不要聽也不要回話，盡快離開以免遭到糾纏。

50多歲的蘇婦讓警方與民眾都很頭痛，因為她檢舉的方式較為挑釁，很容易引起糾紛，9月初她在中西區與縣城隍遶境的成員起衝突，遶境成員一拳揮向蘇婦的頭，事後讓部分民眾叫好，甚至送了花圈到縣城隍廟張貼「為民除害」紅紙。網友還表列了蘇婦戴銀色安全帽、拿紫色手機的特徵，要大家閃遠一點。

但是蘇婦可能上次挨揍有戴安全帽，沒有因此受到教訓，鐵板也不怕，這次她鎖定府城隍廟，埋伏在府城隍廟外找機會檢舉，有業者送貨時，將轎車開進廟埕卸貨，沒想到蘇婦突然衝出來大喊「違停！」並拿起手機錄影拍照，業者一看到蘇婦趕緊離開，沒想到蘇婦看業者好欺負，追上前拍打車窗。

事後業者認為自己沒有損失，所以沒向警方報案，不過警方指出，遇見蘇婦，謹記三原則，不要看、不要聽也不要回話，盡快離開以免遭到糾纏。

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