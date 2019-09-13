睡到「大哥的女人」？ 衰男褲子還沒脫就先付出12萬

2019-09-13 17:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹市32歲郭姓男子，以新竹市三光幫成員自居，利用網路援交，設局仙人跳，以「睡到大哥的女人」為由，持槍勒索被害人；苗栗縣賴姓男子中計，沒有享受到，就陸續被迫拿出12萬餘元。苗栗地檢署依詐欺取財罪嫌，將郭男起訴。

郭男以新竹市三光幫成員自居，吸收年輕份子加入，從事暴力討債，並利用少女拜金心態，媒介從事坐檯陪酒，更透過網路援交，進行仙人跳。

郭男等人於2016年8月20日，釣上賴男，由黃姓女子出面，相約到新竹市1家摩鐵性交易。黃女於佯稱入浴梳洗之際，聯繫郭男，郭男隨即帶著2名男子闖入房間。

郭男進入後，拿槍對著賴男說「你知不知道，你睡到我大哥的女人？」並用腳踹賴男，恫嚇「槍已上膛」，要帶賴男去見他老大。

賴男嚇得驚慌失措，黃女則佯裝替賴男求情，表示要單獨與賴男溝通，藉此向賴男示意，郭男等人是要錢解決紛爭。賴男只求趕緊脫身，遂答應付3萬元，並與郭男等人載往郵局提領交付。

郭男於恐嚇過程中，得知賴男住處；隔天，郭男找上賴男，稱黃女受昨天事件影響，開車回家途中撞車，要求賴男支付修車費用，並故意秀出3顆子彈給賴男看。賴男無奈，又到郵局領了2萬3千元，加上身上的8千元，一併交給郭男。

郭男食髓知味，事後持續打擾電話騷擾賴男，更恫嚇賴男稱已觸犯刑法妨害婚姻罪，再向賴男索討了6萬元的和解費。賴男受不了，報警處理，警方於2016年11月間，將郭男等人逮捕到案。

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