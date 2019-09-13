重罰金額確定入國庫 越界盜捕2中國漁船驅離出境

2019-09-13 17:50

〔記者吳正庭／金門報導〕中國3艘漁船、14名漁民日前越界至金門捕魚，遭金門海巡隊截獲，司法裁定其中一艘「無船名」漁船沒入處分，另兩艘漁船分別裁處新台幣90萬元、80萬元罰款，金門海巡隊確定罰款已入國庫，今天將人、船押護至兩岸中線驅離出境，讓漁民有機會趕回家過中秋節。海巡署累計今年在金門海域對越界中國漁船裁罰金額已有500萬元進帳。

海巡委員會海巡署艦隊分署第9（金門）海巡隊7月至8月期間執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，分別於小坵東方1.7浬、復興嶼南方4.5浬及田埔外1.3浬處，查扣3艘越界中國籍漁船及14名漁民。

金門海巡隊說，此次遭重罰的3艘中國漁船，均未經許可進入我國禁止水域內作業，其中一艘無船名漁船有多次越界至近岸從事漁撈行為的紀錄，依據「兩岸人民關係條例施行細則」規定，扣留之船舶有塗抹或隱匿船名、無船名、拒絕停船受檢等違法行為或有被扣留2次以上紀錄者，得沒入之，因此依法將該無船名漁船及2件漁網作出沒入處分。

另外2船依「兩岸人民關係條例」規定，按船舶總噸位分別重罰新台幣90萬元及80萬元，經確定罰款已匯入國庫，今天下午2點左右，由金門海巡隊派遣巡防艇將2船共14人（包括沒入船舶的船員）驅離出境。

艦隊分署說，金門海域今年已查扣越界中國船27艘，沒入船舶16艘，裁罰金額累積達新台幣500萬元，展現艦隊分署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」成效，同時說明政府維護海洋資源與護漁決心不打折扣、執法絕不鬆懈。

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