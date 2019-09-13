與男友僅隔一張布簾 女大生慘遭色按摩師性侵

2019-09-13 16:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕1名女大生9日晚間與男友相偕到北市開封街一處養生館按摩舒壓，兩人隔著不到三步距離的布簾隔間分開按摩；不料女大生居然被色膽包天的阮姓技師強行性侵得逞。女子受到驚嚇一直隱忍到隔日才報案。警方逮捕阮男，並查出對方是逃逸移工，利用假身分當按摩技師，依法送辦，訊後被檢方羈押。

警方調查，女大生因耳朵不適，9日晚上與男友相約到開封街的一處養生館，想作全身舒壓按摩。當時兩人雖在同一間按摩室，但阮姓技師以男女有別作藉口，將兩人隔開，在另床舖間安置女大生，利用布簾作區隔。

不過，在女大生按摩到一半時，阮姓技師色心大起，利用按摩大腿機會，強行施暴玷辱女大生。女大生受到驚嚇，完全忘記反抗和呼叫，也無力反抗強材壯碩的阮男，以致當場遭受到侵害。

女大生當下隱忍未向男友訴說受辱情事，但事後她出現精神恍忽，情緒不穩狀況，最後才向男友表示自己遭汙辱，在男友陪同下緊急報案處理，先由婦幼隊進行初步調查，隨後迅速由轄管北市警中正一分局接手偵辦。

警方根據證供逮捕31歲的阮姓技師，查出對方是名逃逸外勞，2014年以工廠技工名義申請來台工作，原本2017年就應該結束工作離台，但卻冒用台灣人的身分，藏匿在養生館工作。

警訊中，阮男大言不慚的辯稱雙方是在兩情相悅下發生關係，但警方訊後仍依強制性交移送地檢署，並通報移民署，阮遭檢察官裁定羈押。

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