扯！阿兵哥上網扮大姐姐 騙女童拍洗澡再介紹自己當男友

2019-09-13 16:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名男子阿茂（化名）前年當兵時，以不知情女友的手機通訊軟體Line搭訕年僅11歲的國小女童小真（化名），取得信任後，以「姐姐想看妹妹自慰」、「快錄給姐姐」等文字訊息，誘女童自拍自慰或洗澡影像供他欣賞，還1人分飾2角，以姐介紹男友給妳，把自己介紹給女童，最後把女童帶去大伯住處猥褻，並誘女童幫他口交。東窗事發，雖賠錢和解，但高雄地院仍依現役軍人犯對未滿14歲之女子性交等罪，判應執行2年10月。可上訴。

判決指出，男子阿茂前年5月間當兵時，透過網路交友軟體，利用其不知情之女友名義申請的帳號、暱稱為「很多身分的美女」，結識當時11歲的國小女學童小真，以女友的Line透過聊天，騙取女童信任後，以「姐姐想看妹妹自慰」、「快錄給姐姐」等文字訊息，或是「不一定要在房間，如果妳剛好在洗澡也行」。成功誘女童自拍自慰或洗澡影像傳送供其欣賞。

之後，阿茂更分飾2角，以女友的通訊軟體帳號再介紹自己與女童認識，再以自己身分與女童聊天建立關係，然後與女童相約放學後，在學校附近之超商見面，騎機車將女童搭載至其大伯的住處，於在住處房間內，未違反女童意願，撫摸女童胸部及私處，復要求女童幫他口交。

因被害女童的母親察覺有異，詢問後得知狀況報警。東窗事發後，阿茂已從軍中退役，法院審理時他坦承犯行，並與被害女童及其母親達成賠款和解。

高雄地院一審宣判，依現役軍人犯對未滿14歲之女子性交及引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判他應執行2年10月。可上訴。

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