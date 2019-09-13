「得冠軍、拿金牌」 震災英雄「鐵雄」要出國比賽了

2019-09-13 15:23

〔記者許國楨／台中報導〕曾在去年初花蓮震災支援救援任務，以靈敏嗅覺找到飯店受困員工的台中市搜救犬「鐵雄」，今天代表台灣出國參加國際搜救犬組織主辦的「世界盃搜救犬冠軍賽」，消防局長曾進財趁搭機前授旗給救犬隊，希望帶回好成績爭取最高榮譽，成為另類台灣之光。

國際搜救犬組織每年都會舉辦國際搜救犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂，台中市搜救犬隊「鐵雄」與領犬員李俊昇成績表現優異，去年11月在台灣區IRO官方高級瓦礫搜救犬測驗中，滿分300分取得最高得分280分，獲得2019法國搜救犬世界盃參賽資格。

經過10個月培訓，預計本月17日至22日代表台灣出賽，屆時將會有來自世界各地118組的領犬員與搜救犬在法國巴黎維爾瑞斯市搜救犬訓練場，一同競爭角逐搜救犬競賽的最高殿堂。

此外，台中市消防局前年9月與德國聯邦救難犬協會（BRH協會）簽訂MOU後，雙方互動良好，德國BRH協會已3度派員來台交流與技術傳承，今年更首次在亞洲區舉辦路徑追蹤犬認證，中市搜救犬隊共計通過2隻合格路徑追蹤犬，未來將應用於失蹤人員協尋。

9月份更邀請我方通過認證的路徑追蹤犬Wonder前往德國北部BRH的辛克森訓練基地一同進行路徑追蹤進階訓練，以強化救災能力，未來投入更廣泛的救災情境。

而連同「鐵雄」與「Wonder」在內的台中市救犬隊5人2犬，則在今天出國，局長曾進財趁搭機前授旗給救犬隊，盼這次出賽能順利平安、凱旋歸國。

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