豪雨中輪椅困慢車道半小時獲救 身障女急尋神似「館長」好心人

2019-09-13 13:31

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市區7月19日下午豪大雨，市長韓國瑜於5點坐鎮防災中心掌握災情，在此同時，市民陳柳云自行由高雄長庚醫院騎電動輪椅朝青年國中（鳳山市青年路）前進，風雨交加，電動輪椅途經青年路與光復路二段慢車道故障呼叫，未料，半小時竟沒有任何人伸出援手。

陳柳云回憶，當時有1輛黑色轎車經過，同車3名男女試圖將輪椅抬上車，另有1名3-40神似「館長」壯碩刺青男子，車子困在水中拋錨，「館長」棄車後加入行列，共4人合力將自己抬上車。

獲救後，陳柳云被黑色轎車載回風山市建軍路住家，當時，年高80歲陳母因女兒未歸，心急如焚守在門前，見狀欣喜若狂，鞠躬向黑車男致謝。

陳柳云堅持找到恩人，用臉書肉搜並向1999求證，證實是黑車男是教育局長吳榕峯，昨天（12日）親自到局內致謝，不過，想謝謝刺青「館長」，遺憾對方未留下聯絡方式。

吳榕峯表示，當天市區開設二級防災，與司機顏訓斌、國小科專員林美伶前往前鎮區災害應變中心，因道路積水改道防颱中心，座車經過發現陳柳云受困，由於電動輪椅重達百公斤，實在太重，還好另名見義勇為青年加入一起救援。

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