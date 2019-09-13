守護下一代安全 新北警強化稽查幼童車

2019-09-13 12:39

〔記者陳薏云／新北報導〕暑假過後學校陸續開學，新北市警察局為維護學童乘車安全，自9月起針對全市222所國小下課接送時段、地點，擴大規畫學幼童車專案稽查勤務，對於違法改裝的幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送學童。

新北警每月結合教育局、台北區監理所及基隆監理站等單位聯合稽查學童接送車輛，不定時至校園周邊實施檢查，統計2019年1至8月已聯合共同實施67場，共攔檢286輛，取締28輛次違規。為擴大稽查效能，9月起規劃由各分局對全市222所國小下課時段加強實施學幼童車稽查工作。

板橋分局長林富助提醒，依幼兒教育及照顧法第26條規定，載送幼童應以經主管機關核准之幼童專用車輛為之，車齡不得逾出廠10年，其規格、標識、顏色、載運人數應符合法令規定，並經公路監理機關檢驗合格；車輛駕駛人應具有職業駕駛執照，並配置具教保服務人員資格，或年滿20歲以上之隨車人員隨車照護，以確保學童上下學交通安全。

土城分局規劃員警加強攔查轄內載送學童之幼童車輛，自9月1日迄今，員警攔查幼童車達55車次，期望能改善兒童乘車安全。

新店分局呼籲業者，務必使用合法及安全之合格車輛接送，並要求職業駕駛應遵守交通規則。永和分局長謝宗宏也提醒家長，在附載幼童時切勿讓兒童站立於腳踏板、勿以前揹方式乘載嬰幼兒及勿同時乘坐多人，以維學童上下學安全。

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