失智婦只記得兒時記憶 熱心警費一番工夫才查出住家地點

2019-09-13 11:57

〔記者黃建華／高雄報導〕家住新興區的84歲王姓老婦人，近來失智，反而只記得兒時記憶，昨騎單車一路騎到前鎮區的港區迷途，高雄港警總隊獲報，老婦人講的新興區兒時戶籍地卻無人居住，只好請當地五福二路派出所協助，警方透過熱心義警與里長協助，挨家挨戶查訪，費了一番功夫，總算找到老婦人的家。

五福所警員陳元宇、劉瑞明先前往港警所了解，而後前往老婦戶籍地周遭查訪；員警挨家挨戶拿著老婦人相片詢問周遭鄰居，最後透過住在附近的熱心義警隊員及里長的協助，於找到了老婦人的住處。

告別港警所警員後，五福二所員警陳元宇駕車載老婦人回去，而警員劉瑞明則氣喘吁吁的騎著老婦人的自行車，從前鎮區騎回到新興區。

據了解，王姓婦人（84歲）小時候在該處附近長大，近來得了失智症後，對近年的記憶都慢慢忘記，但對於早期的記憶卻越來越清晰。王婦的媳婦向警方表示，婆婆每天都會騎自行車去市場買菜，但近來可能因老人失智症的緣故，常騎著腳踏車出門後，被各地的警察送她回來。

有鑑於此，管區員警也曾幫王姓婦人申請了「安心手鍊」，但卻被王婦丟棄，員警建議家屬可以將聯繫家屬的電話縫在王婦衣服內側，以備不時之需。

王姓婦人的媳婦對於屢屢勞煩警察幫忙把婆婆護送返家一事，頻向警方致歉，而警方則表示無需介懷；五福二所所長陳孟兒表示，只要能夠幫助到需要幫助的民眾，無論多少次，警方仍然會戮力以赴；民眾平安回家後露出的笑容，對警察而言，就是最好的回報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法