失智婦只記得兒時記憶 熱心警費一番工夫才查出住家地點

〔記者黃建華／高雄報導〕家住新興區的84歲王姓老婦人，近來失智，反而只記得兒時記憶，昨騎單車一路騎到前鎮區的港區迷途，高雄港警總隊獲報，老婦人講的新興區兒時戶籍地卻無人居住，只好請當地五福二路派出所協助，警方透過熱心義警與里長協助，挨家挨戶查訪，費了一番功夫，總算找到老婦人的家。
五福所警員陳元宇、劉瑞明先前往港警所了解，而後前往老婦戶籍地周遭查訪；員警挨家挨戶拿著老婦人相片詢問周遭鄰居，最後透過住在附近的熱心義警隊員及里長的協助，於找到了老婦人的住處。
告別港警所警員後，五福二所員警陳元宇駕車載老婦人回去，而警員劉瑞明則氣喘吁吁的騎著老婦人的自行車，從前鎮區騎回到新興區。
據了解，王姓婦人（84歲）小時候在該處附近長大，近來得了失智症後，對近年的記憶都慢慢忘記，但對於早期的記憶卻越來越清晰。王婦的媳婦向警方表示，婆婆每天都會騎自行車去市場買菜，但近來可能因老人失智症的緣故，常騎著腳踏車出門後，被各地的警察送她回來。
有鑑於此，管區員警也曾幫王姓婦人申請了「安心手鍊」，但卻被王婦丟棄，員警建議家屬可以將聯繫家屬的電話縫在王婦衣服內側，以備不時之需。
王姓婦人的媳婦對於屢屢勞煩警察幫忙把婆婆護送返家一事，頻向警方致歉，而警方則表示無需介懷；五福二所所長陳孟兒表示，只要能夠幫助到需要幫助的民眾，無論多少次，警方仍然會戮力以赴；民眾平安回家後露出的笑容，對警察而言，就是最好的回報。
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高雄港警和五福二路派出所員警費了一番功夫才查出王姓老婦的住處，護送返家。（記者黃建華翻攝）
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五福二所員警陳元宇駕車載王姓老婦人回去，而警員劉瑞明則氣喘吁吁的騎著老婦人的自行車，從前鎮區騎回到新興區。（記者黃建華翻攝）
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王姓老婦人因年邁失智，常騎腳踏車出門後，被各地的警察送回家。（記者黃建華翻攝）