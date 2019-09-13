「藏頭詩」辱罵女室友 刑事過關民事栽了原因是...

2019-09-13 07:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓女子以「藏頭詩」貼文罵人，以為神不知鬼不覺，卻被受辱的同事陳女發現，打官司求償，檢方雖處分不起訴，但高雄地院卻認為每句第一個字拼湊起來，暗指陳女「敗類無人不知」，判決林女賠償3千元。

陳女指出，去年7、8月間，她和被告林女參加在中國的暑期企業實習活動，2人不僅是同寢室的室友，也是一起上班的同事。

活動結束後，她返回台灣時，赫然發現林女竟利用通訊軟體微信的朋友圈，故意發布照片及貼文：「誠實走為上策，O戰非妳不可，就妳意見最多，勢必不知檢討，敗壞風氣妳最行，淚流滿面哭不停，無藥可救悲哀女，人最假面在說妳，不要讓人看笑話，知恩圖報妳不會」等語，而每句第一字的「讀音」，結合起來即為「陳O就是敗類無人不知」涉嫌罵人，要求賠償3萬元精神慰撫金，並提起刑事告訴。

林女則說，兩造間並無任何糾紛，若有糾紛，怎會有一同出遊合照。況且，貼文僅為自己心情上抒發，並無針對何人，也無法控制他人要如解讀及拼湊。並說，陳女告刑事部分，業經檢方處分不起訴。

承辦法官指出，陳女並非公眾人物，其所涉私德領域事項，無須受到公眾審查，林女於特定多數人可見之「微信朋友圈」張貼「藏頭詩」，足以貶損其名譽，尚難認屬言論自由保障範疇，並審酌兩造微信朋友圈，實際接觸該貼文的人數不多，認為賠償3千元比較合理。

法界人士則表示，刑事認定採證比較嚴格，但民事求償則比較寬鬆，只要構成侵權行為就要負責。

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