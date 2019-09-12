中秋撈一筆？中國漁船金門越界盜捕 連人帶船抓起來

2019-09-12 20:31

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署金門海巡隊今天說，一艘中國漁船覬覦金門海域盛產的黃魚、白鯧，前晚越界至田浦、復國墩海域盜捕，隨即逮我方船艇逮捕，押返調查，將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，中船除了面臨新台幣30萬元以上罰款處分，張姓船長在內的5名船員暫留金門過中秋節。

中秋節將屆，金門海域黃魚、白鯧大咬，常引來中國漁船覬覦而非法越界盜捕；海巡署第12巡防區秋節前實施掃蕩勤務，除了統籌金門岸、海巡隊調度巡防艇及岸巡人力，並結合中部地區機動海巡隊台中艦至金門東邊海域掃蕩防堵，果然於11日晚間8時許，在復國墩外海發現有中國船團蹤跡。

海巡隊通報線上PP-10039艇及PP-10053艇等2艘100噸級防艇前往，發現張姓船長等5名船員駕駛中國籍「閩泉台漁06118」漁船滯留，鳴笛廣播驅離無效後，隨即出動雙艇夾擊，特勤人員登檢清艙檢查，當場查扣漁網20件，總長約600公尺；本來想在秋節前撈一筆的5名中國船員盜捕不成，連中秋節都無法回家團圓。

金門海巡隊說，對中國漁船越界的非法行為，將持續採取防範圍堵、強勢取締、從重裁罰等作為，強化護漁工作。

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