警消泡水3小時搜救 失蹤夫：我在散步啦！

2019-09-12 20:49

〔記者王捷／台南報導〕郭姓妻子與丈夫吵架後，郭姓丈夫丟下她與孩子奪門而出，手機還關機，妻子報案後，警消透過定位懷疑郭男在鹿耳門聖母廟的護城河，但大批警消在泡水搜尋三個小時後，郭男終於開機，打電話說自己在市區散步，讓警消恨得牙癢癢，認為違反消防法36條謊報、社會秩序維護法，不過警方認為，郭女是相信丈夫失蹤才報案，因此不算謊報，只能安撫抱著孩子的郭女回家。

28歲的郭男與24歲的妻子有兩個孩子，妻子沒有工作，郭男則是做工維生，夫妻倆常為了家庭教育、經濟方面口角，也曾引起警方注意，曾到郭家排解家庭糾紛，因此也對郭家有印象，昨日深夜，夫妻兩人又口角，丈夫氣得奪門而出，手機也關機，妻子急著找不到人，因此就向警方報案。

警方用郭女的電話，定位到郭男最後發話位置，但是郭男家就住在鹿耳門聖母廟旁邊，當時定位雖然不是百分百精確，但警消也懷疑郭男就在鹿耳門聖母廟內。

發現郭夫的位置在安南區鹿耳門聖母廟，由於廟宇旁有護城河，又有看熱鬧的民眾稱，剛剛看到有男子跳進水裡，雖然水位不高，但是搜救人員一列排開，泡在護城河裡走了好幾圈，就是沒看到人影，懷疑是惡作劇，還派出空拍機查看是否有人躲在附近。

直到搜救三個多小時後，最後郭男的手機通了，不曉得為了他離家出走，派出大批警消搜索，他才跟警消人員說，自己是在「府城（市區）」散步，準備要回家了，消防人員得知後相當氣憤，批評因為他一個人吵架，卻耗費許多社會資源，違反消防法36條謊報火警災害。

不過轄區分局認為，郭女是真的以為丈夫失蹤，還要照顧2個小孩，心理有不安全感，因此才會報案，換作是其他婦女，看見丈夫失蹤，也會請求警消機關幫忙，所以沒有違反社會秩序維護法。

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