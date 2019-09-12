知名藥粧3.5噸報廢面膜流入市面 竟是環保公司暗槓轉送

2019-09-12 19:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕某知名藥粧公司在彰化製造生產面膜，品管時發現產品有瑕疵，陸續退回300多公噸面膜進行報廢，並委託縣內一家環保公司負責銷毀，但黃姓業者卻未依規定銷毀，反而將部分面膜轉送民眾使用，收到最多面膜的陳男甚至拿到購物網站銷售，此舉被藥粧公司發現報警。彰化檢方偵辦，認為黃姓業者與陳男涉嫌違反廢棄物清理法及背信等罪，黃男訊後50萬元交保。

彰化檢警調查，該藥粧公司以生產面膜聞名，日前銷往中國的貨品檢出瑕疵，自行退運並委由福興鄉某環保公司進行報廢銷燬，但該批貨品卻出現在蝦皮購物網站，且被多位民眾進行販售，藥粧公司擔心瑕疵商品影響商譽，向檢方檢舉。

彰化地檢署檢察官賴政安、余建國昨日指揮彰化縣警局，會同縣府相關局處前往環保公司搜索，同時傳喚黃男、陳男及證人等16人到場，發現今年6月到8月間該公司至少受託藥粧公司約300多噸報廢面膜，卻有部分報廢品未處理，現場查扣報廢外流的面膜342箱（約3.5噸）。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，該環保公司領有清除廢棄物許可執照，卻未依與藥粧公司所訂立契約銷毀面膜，反而將報銷面膜堆置自家公司倉庫，被多人索取後，放在蝦皮購物等網路平台銷售，檢方訊後認黃男與陳男涉違反廢棄物清理法及背信等罪移送，訊後黃男50萬元交保，檢方也將再清查是否有更多人涉及不法。

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