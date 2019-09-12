看直播送虛寶吆喝少女「露奶」 2男爽完GG了

2019-09-12 17:56

〔記者黃建華／高雄報導〕紀姓、李姓2名男子去年觀看「浪LIVE」即時視訊直播平台，以贈送虛擬寶物、吆喝「露奶」、「看奶」等方式，誘使年僅17歲的少女裸露胸部讓2人觀看，事後直播平台業者發現少女露點，報警查知上情，高雄地院一審將紀、李2人依共同犯引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪，均判刑1年10月，但審酌2人與被害少女及其家屬和解，均緩刑4年，並應向公庫支付新台幣5萬元。

判決指出，紀姓、李姓2名成年男子，去年7月11日8時47分許，分別以暱稱「丁○○」、「誠誠」登入「浪LIVE」即時視訊直播平台，觀看暱稱「可愛的○○芳」之17歲少女的直播影像。

2人明知少女為未滿18歲，竟共同以贈送虛擬寶物、吆喝「露奶」、「看奶」之方式，誘使該少女裸露胸部，少女於是在住處廁所內，以手機自拍裸露乳房之影像，並透過該直播平台即時播送給紀、李等在線之人共同觀看。

直播平台業者發現直播出現露點畫面，報警處理。案經林園警分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

法院審理時，紀、李2人坦承犯行，並與少女及其家屬和解，依共同犯引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪，將2人均判刑1年10月，但審酌2人與被害少女及其家屬和解，均緩刑4年，並應向公庫支付新台幣5萬元。可上訴。

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