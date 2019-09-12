砍下媽媽頭顱從12樓拋下 弒母逆子一審逃死

2019-09-12 16:09

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區33歲、有吸毒前科的男子梁崇銘，去年10月間狠持菜刀、開山刀將同住的母親砍死，還將頭顱砍下從12樓住處拋下，手段殘忍、震驚社會，桃園地檢署今年2月依家暴殺害直系尊親屬罪將他起訴，並建請法官量處最嚴厲之刑，歷經近7個月的審理，桃園地院今天下午4點宣判，判處梁男無期徒刑、褫奪公權終身，羈押中的梁男有到庭聽判，得知判決結果，情緒沒有特別的起伏。

全案發生在去年10月18日晚間7點多，梁男在中壢區住處突然瘋狂持菜刀、開山刀追砍媽媽，見媽媽倒地仍未罷手，甚至將頭顱、左手腕砍下，並將頭顱從12樓拋下，目擊的住戶嚇壞趕忙報警，警方趕抵找到已破裂的頭顱，循線追到梁男住處，雙方對峙後由消防人員破門，警方出動辣椒水才將情緒激動的梁男制伏，送醫時他還不斷喊著：「砍死他！」警方另在屋內找到梁母身軀及手腕，她的身上另有多處刀傷。

案發時梁男並無精神病史、無就醫紀錄，也未領有身心障礙手冊，坦承案發前曾服用安非他命導致神智不清，想不起案發過程；據悉，梁男犯案後沒有流下一滴眼淚，檢方形容是「冷眼旁觀」，日前他出庭時當庭表達懺悔，聲稱自己因吸毒鑄下大錯，他會面對，很後悔，也對不起家人，犯案後沒流淚，不是不後悔，是不知該說什麼；梁男姊姊也在法庭幫忙求情說：「希望念在弟弟是受到毒品的影響，不要判他死刑。」

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