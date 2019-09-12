她53歲生第1胎急產淚迎娃 秋節前夕向「恩人」 致謝

2019-09-12 18:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名高齡孕婦日前突然羊水破裂，慌張求助消防局，由於她求子歷程艱辛，擔心胎兒有狀況，情緒相當緊張，幸好在救護人員細心照護及安撫下，及時送達醫院，順利產下一名女嬰，今天她趁著秋節前夕，帶著新生兒萌娃到專救隊表達感謝之意，現場氣氛好溫馨。

7月24日凌晨4點22分，台中市消防局第七大隊專救隊接獲指揮中心通報有孕婦急產，高級救護技術員王家進及李孟鴻立即整裝趕抵現場，發現孕婦羊水已破，立即做初步評估與處置，得知吳姓孕婦53歲，因身體體質關係妊娠不易，求子歷程艱辛，最後終於懷上期待已久的寶寶。

送醫過程中，吳婦雖一度緊張孩子狀況，但眼神透露出將成為母親的喜悅，剛喜迎雙胞胎的王員則向她說，自己也在年初剛喜獲雙胞胎，很能夠體會吳婦及家屬焦急的心情，除了展現專業救護技術，不忘照顧孕婦的情緒，讓吳婦備感安心。

最後在救護人員細心照護下，將吳婦往平時產檢之醫院順利生產，而今天趁著中秋節前夕，吳婦特地帶萌娃新生兒至大隊專救隊表達感謝之意說，由於自己求子多年，能夠順利誕下寶貝女兒，感謝專業救護人員在當天的緊急處置與耐心安撫自己慌張情緒，讓她們母女均安。

吳婦同時帶著彌月蛋糕來一起分享喜悅，更要讓女兒長大記得生命中的二位恩人！第七大隊也回贈了一只星座寶寶公仔給新生寶寶做為紀念，現場氣氛相當溫馨，大家都感染到這份喜悅，也祝福萌娃平安健康的長大。

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