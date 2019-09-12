她53歲生第1胎急產淚迎娃 秋節前夕向「恩人」 致謝
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吳婦今天帶著萌娃新生兒至台中市消防局第七大隊專救隊表示感謝之意。（台中市消防局提供）

吳婦今天帶著萌娃新生兒至台中市消防局第七大隊專救隊表示感謝之意。（台中市消防局提供）

2019-09-12 18:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名高齡孕婦日前突然羊水破裂，慌張求助消防局，由於她求子歷程艱辛，擔心胎兒有狀況，情緒相當緊張，幸好在救護人員細心照護及安撫下，及時送達醫院，順利產下一名女嬰，今天她趁著秋節前夕，帶著新生兒萌娃到專救隊表達感謝之意，現場氣氛好溫馨。

7月24日凌晨4點22分，台中市消防局第七大隊專救隊接獲指揮中心通報有孕婦急產，高級救護技術員王家進及李孟鴻立即整裝趕抵現場，發現孕婦羊水已破，立即做初步評估與處置，得知吳姓孕婦53歲，因身體體質關係妊娠不易，求子歷程艱辛，最後終於懷上期待已久的寶寶。

送醫過程中，吳婦雖一度緊張孩子狀況，但眼神透露出將成為母親的喜悅，剛喜迎雙胞胎的王員則向她說，自己也在年初剛喜獲雙胞胎，很能夠體會吳婦及家屬焦急的心情，除了展現專業救護技術，不忘照顧孕婦的情緒，讓吳婦備感安心。

最後在救護人員細心照護下，將吳婦往平時產檢之醫院順利生產，而今天趁著中秋節前夕，吳婦特地帶萌娃新生兒至大隊專救隊表達感謝之意說，由於自己求子多年，能夠順利誕下寶貝女兒，感謝專業救護人員在當天的緊急處置與耐心安撫自己慌張情緒，讓她們母女均安。

吳婦同時帶著彌月蛋糕來一起分享喜悅，更要讓女兒長大記得生命中的二位恩人！第七大隊也回贈了一只星座寶寶公仔給新生寶寶做為紀念，現場氣氛相當溫馨，大家都感染到這份喜悅，也祝福萌娃平安健康的長大。

  • 高級救護技術員王家進（圖左）及李孟鴻高興的看著萌娃，場面溫馨。（台中市消防局提供）

    高級救護技術員王家進（圖左）及李孟鴻高興的看著萌娃，場面溫馨。（台中市消防局提供）

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