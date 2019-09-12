魏應充逃漏稅2.1億判刑2年 最高法院發回更審

2019-09-12 16:40

〔記者張文川／台北報導〕頂新前董事長魏應充被控逃漏稅2.1億餘元，彰化地院一審依逃漏稅罪與違反商業會計法罪等共44罪，合併判刑3年、可易科罰金328萬元，台中高分院二審認為漏稅金額龐大，不宜輕縱，去年12月針對違反商業會計法的7罪，改判不可易科罰金的2年有期徒刑；案經上訴，最高法院今認為二審判決理由不完備且有矛盾，將全案撤銷，發回台中高分院更審。

檢方起訴認定魏應充逃漏稅2億餘元，一審輕判是因為認定漏稅金額只有6000多萬元，二審則是認為魏應充隱匿營業收入7億餘元、逃漏稅逾2億多元。

其中7次違反商會法的犯行，一審各量刑2月至6月可易科罰金，二審認為漏稅金額逾2億元，不宜輕縱，因此改依刑度較重的共同故意遺漏會計事項不為記錄罪，各判刑7月至10月，合併應執行2年徒刑，由於每案刑期皆超過6月，因此不得易科罰金。

此案源於彰化地檢署調查頂新偽劣油案件時，發現頂新從2006年初至2012年底，涉浮報進貨成本，低報賣油利潤，並有部分銷貨收入漏開發票，將未開發票的收入，存入魏應充的私人帳戶，7年期間漏報營業收入7億3290萬餘元，漏報稅捐共2億1937萬餘元，檢方起訴魏應充與頂新會計人員陳錫勳。

最高法院今評議認定，魏應充答辯稱，頂新申報的銷售收入100億餘元，而銷貨日計表的總銷售淨收入是105億1280萬餘元，則漏報銷售額為5億多元，與二審認定的總和7億3290萬餘元，有相差2億多元的落差；最高院核對相關證據後，認為魏的答辯並非皆不可採，二審未釐清疑點，應傳相關專家證人詳加調查，並具體說明採納或駁回的理由，二審判決理由不備。

最高院又指，二審對於魏、陳2人違反商會法部分，一方面在事實欄認定2人基於違反商會法71條第5款的主觀犯意要件，但在客觀要件上，又說2人是故意遺漏會計事項不為記錄的71條第4款要件，另一方面又在理由欄認為是觸犯第4款，未論及是否觸犯第5 款，判決的事實與理由矛盾，有待再釐清，因此發回更審。

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