找不到愛妻好焦急 智警沿這條公車路線尋回

2019-09-12 16:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名七十多歲的阿嬤離家後不知去向，阿公擔心愛妻安危急向警方求助，但茫茫人海不知從何找起一度束手無策，阿公開始回憶與愛妻共乘公車外出的生活點滴，此時警方靈機一動開車戴同阿公，沿著該條公車行經路線搜尋，果然發現坐在站牌附近的阿嬤，阿公趕緊上前攙扶愛妻，鶼鰈情深令人動容。

台中市第五分局文昌派出所前天接獲報案，表示在青島路三段一帶有民眾需要協助，員警董承鑫、黃正佑趕往發現係一名老翁無助的站在路旁上前關心，老翁向員警說，妻子因罹患慢性病心情不佳，當天下午離家後便不知去向，經多次撥打電話都沒有接聽。

老翁表示，妻子罹病後身體不太好，怕有什麼意外發生，卻又不知從何找起，相當焦急，員警先安撫老翁情緒，請他告訴警方有關細節，老翁才慢慢回憶和妻子生活中的點點滴滴，並道出常與太太一起搭乘82號公車外出，警方立即把握線索開始查詢82號公車的行車路線，並開始載著老翁沿著82號公車各個停靠站尋找老太太的身影。

警方一路上從崇德青島路口站往市區尋找，終於在離六個站遠的監理所站附近發現倚牆而坐的老太太，老太太臉上充滿疲憊和虛弱，老翁下車便趕緊攙扶著老太太，疼惜之情溢於言表；警方隨後也將這對阿公阿嬤一起載回家，臨下車時老翁對於警方的及時協助，頻頻表示感激之意。

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