桃警攻堅新竹地下兵工廠 駁火近百槍1警受傷！

2019-09-12 13:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方執行「封城除暴」專案行動，動員556警力，查獲257人違法送辦，其中謝姓男子涉嫌經營地下兵工廠，警方攻堅時，與謝男駁火近百發子彈，一名警員被子彈碎片擦傷，幸無大礙，警方共起出長槍3把、改造手槍6把、子彈123發等，已依違反槍砲彈藥刀械管制條例將謝男送辦。

謝男涉嫌在新竹縣新埔鎮經營地下兵工廠，刑事警察局、桃園市政府警察局龍潭警分局與八德警分局追查多日，12日凌晨1點多收網，謝男發現警方攻堅，還持槍抵抗，與警方駁火近百發子彈，過程中桃園市政府警察局保安警察大隊一名警員脖子被子彈碎片擦傷，幸無大礙。

謝男棄械投降後，被警方起出長槍3把、改造手槍6把、子彈123發，以及大型槍械改造器具5台、改造工具一批，警方除依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他送辦外，也將擴大追查他改造的槍械是否已流出涉及其他刑案。

另外，刑事警察大隊與海巡署在平鎮區查獲涉嫌販毒的王姓男子，查扣173公克海洛因磚、分裝袋、電子磅秤等；桃園警分局偵查隊查獲黃姓男子經營麻將職業賭場，將黃男與賭客共9人送辦，並查扣麻將2付、抽頭金6000元、賭資21萬8300元等。

桃園市政府警察局長陳國進說，警方將掃黑、肅槍、緝毒、打詐、賭博、街頭暴力列為治安重點，透過綿密蒐證，針對黑道幫派分子的活動地點進行監控，發現不法情事就聲請搜索票、拘票積極查緝，希望還給民眾一個安居樂業的生活環境。也呼籲KTV、酒店、旅館、汽車旅館等業者，要主動舉報違法行為，共同守護社會治安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法