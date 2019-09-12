六輕毒化物洩漏實兵演練 陸上、水上強力水注灌救

2019-09-12 12:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林六輕今年4月7日台化芳香烴三廠（ARO-3）發生爆炸事故，造成周遭居民恐慌，質疑廠區公共安全管理與災害通報機制。雲林縣政府為提升麥寮港海洋污染事故的緊急應變能力，今天在麥寮工業港、麥寮鄉後安村及麥寮鄉鎮南宮舉辦「108年海難、海洋污染緊急應變暨六輕毒性物質洩漏廠外疏散收容實兵演練」，過程逼真。

雲林縣府今天早上在麥寮工業港東十南二碼頭演練海難搶救，模擬船舶裝貨作業時碰上地震，導致船身破損，燃油外洩，且人員不慎落海，相關人員進行海難、海污複合型災害實兵演練，出動消防船、救難船進行搶救，更結合海洋除污船—麥寮海洋號共同參與應變，陸上與船上的強力水注直噴，過程逼真。

演習也模擬廠內毒性物質儲槽因地震災害破損後，氣體擴散外洩至廠區外後安村的疏散作業演練，包括六輕廠外新設無線通報設備、縣府緊急避難多元訊息傳遞、村民疏散避難作業、復康巴士疏散演練、環境偵測及交通管制作業、車輛疏散廣播作業、商店及民宅勸離演練、校園地震及毒災疏散演練、民宅強制疏散演練、鄉公所收容安置作業等。

聯合演練參演單位共計38個單位、參演人員超過200人，動員船舶7艘、應變相關車輛及巴士計20輛，展現災害狀況發生時緊急應變能力。

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