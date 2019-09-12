北斗星號海上賣油17億還資通北韓 蔡姓業者等5人起訴

2019-09-12 12:37

〔記者楊政郡／台中報導〕蒙古籍北斗星號郵輪，蔡姓船東涉嫌非法經營「海上加油站」，透過中國籍謝男仲介出售油品給走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶等，然後虛偽登載買主及目的港，被聯合國拍到出售油品給北韓船舶（聯合國安理會第2375號制裁決議對象），檢方查出該油輪去年元月至11月間，非法經營海上加油站，已出售9萬噸柴油，交易額達17億元，依違反商業會計法及業務登載不實，起訴蔡等5人。

起訴書指出，蔡男在2106年間購入原為多明尼克籍「北斗星號」油輪，2018年臨時登記為蒙古籍，開始經營非法海上加油站，涉嫌與中國籍謝姓男子勾結，由謝引介一些走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶，在公海上給予駁油交易，雙方約定以人民幣末4碼為暗號，在東海的公海上面上完成交易。

北斗星號在高雄完成補給後，開到台中港加滿油料，油料是上游邱姓金主所屬億昇公司、穩鼎公司購入儲存在台中港免稅倉儲，然後北斗星號開到東海公海上標浮，等候由謝男引介而來的生意，船家說出人民幣末4碼為暗號，然後蔡找徐某人頭公司當假買主，徐某確定收到貨款後，通知北斗星號開始駁油交易，每公噸徐某獲利0.5美元，每趟標浮4至10天就可賣完整船4500公噸。

蔡嫌陸續僱用緬甸籍黃男、AU、NY等當押貨人，負責在北斗星號上監控駁油情形，他則在岸上遙控完成交易，虛偽填寫假買主及目的港（買油船舶目的地港口），如香港、日本石垣港等向主管機關陳報，明顯業務登載不實，造成國際間貿易秩序混亂。

檢察官說，尚無法證明蔡嫌等人故意出售油品給北韓，無證據證明資恐，但被告為了牟利，大量出售油品給走私船舶，嚴重損害我國聲譽，且海上駁油可能造成的航行安全及汙染問題，更如不定時炸彈難以控制，請求對被告從重量刑。

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