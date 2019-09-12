彰化是「鬼縣」？勇警殉職引發彰警基層抨擊績效逼死人

2019-09-12 09:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化是「鬼縣」？勇警薛定岳因公殉職，明天將於其彰化縣伸港鄉老家舉行公祭，基層員警紛紛在臉書發言悼念，不過有更多員警砲轟警政高層所制定的績效評比制度，臉書社團《靠北警察》最近就出現一篇「彰化績效災情文」，內容強調彰化縣是直轄市外最大的警局，基層卻以「鬼縣」來稱呼，這是因為高層制定連串績效評比，搞得基層永無寧日，被逼急了，各種意外、想不開、違法被送辦的憾事就會不斷發生。

新北市警局汐止分局員警薛定岳在騎警車追逐歹徒過程中不幸因公殉職，擇定明天中秋節於其伸港鄉老家舉行公祭，屆時包括副總統陳建仁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及薛員汐止分局同僚、彰化警界人士都將參加公祭，儀式中將頒發褒揚令，並覆蓋警旗、國旗。

薛員因公殉職議題在各個警察臉書相關社團不斷發酵，其中《靠北警察》一篇「彰化績效災情文」特別引起矚目，內文指薛員為了追逐歹徒不幸殉職，但他們看到的是，又是績效毒瘤造成的傷亡。並特別提到彰化縣警察局號稱直轄市外最大的警局，是長官們進軍直轄市的跳板，基層警察卻以「鬼縣」稱呼，就是因為各級長官為了績效只會用「絞」的，局長方仰寧也是因為甫上任就訂定一連串績效評比，在彰化獲得兩極化評價，各級長官也揣摩上意，績效愈訂愈高，不斷以督勤、恐嚇、開會等方式來逼績效，槍枝搞完弄毒品，毒品弄完搞詐欺，詐欺搞完弄賭博，每個專案都要有績效，搞得同仁永無寧日，這樣的彰化好待嗎？

有基層回應稱寧願花1小時從彰化開來中寮上班，也不願回彰化；另有人稱「今日公祭明日忘記，還沒公祭早已忘記」；還有人認為，彰化縣警局與其發動網軍洗白，不如好好檢視績效目標哪裡出了問題，局長以下的分局長及幹部是否雞毛當令箭，恣意提高標準或者苛求績效，將鼓勵扭曲成逐週檢討抹煞局長美意，事出必有因，要解決問題不是只會欲蓋彌彰。

彰化縣警局也回應表示，局長自今年3月上任至今，為避免增加同仁負擔，並未自訂任何績效評比制度，與文中所提「訂定一連串績效評比」似有違誤。警局對警政署所頒發各項計畫的執行，訂定基準值前，均先行函發各單位表示意見，並依據各分局反映的意見、轄區治安特性、員警人數及執行困難，綜合調整執行計畫基準值，充分尊重基層同仁意見。為慰勉同仁辛勞，局長還向警友會爭取刑案補助慰問金，於各項會議中公開表揚刑案破獲績優員警並頒發慰問金，提升員警士氣。

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