大老婆的反擊續集！痛揭「老公無法繁衍」 她買廣告原因曝光...

2019-09-12 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕「大老婆的反擊」續集上演！昨天一則報紙頭版下方的半版廣告，引發各界關注。一名大老婆登出小三露事業線、依偎在老公身旁的照片，指責小三「是否要到無法挽回的局面，妳才滿意？」今天大老婆繼續登報，內容直指「老公已無法繁衍」，要小三「知難而退」，而她砸重金買廣告的原因也曝光！

昨（11日）聯合報頭版下方廣告，大老婆署名「「忍無可忍且作牛作馬數十載的工具人」發出聲明，「這位照片中自稱是蔡XX，電話號碼09XXXXXXXX的女孩，請妳可以選擇放手嗎？妳花了我孩子的爹不少錢，也許妳並不光只是叫我家老爺『老公』，但妳畢竟年輕，終會有更好的歸宿；我們不想因妳的介入造成家庭失和，今日若立場互換，相信妳也會了解的...無論如何，傷害已經造成。破壞的代價很大，請你想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面、妳才滿意？是嗎？」最後嗆聲「明日待續」。

今（12日）聯合報頭版下方果然登出「續集」，內容提到「我伴了我家老爺長達近四分之一世紀以上的歲月了，在他生病時，妳無法隨時在側照料，也不是妳的錯；對我而言，他就是我的唯一，現在我不希望妳因為這種不值得等待的人，蹉跎掉美好而寶貴的年華」。

內容更指老公「無法能再有繁衍的機會」，對任何人來說都是一種傷害。最後提到「我已年邁，不想再用訴訟的手段、去揭露更多的不堪。我只是會在此告訴大家：『知難而退』有多麼重要！」並署名「字字血淚的工具人」。

根據《聯合報》報導，大老婆這兩天登頭版半版廣告約花了1、200萬元，昨天廣告中照片上面的「28天」字樣，據悉就是小三放閃的日子，大老婆去年耶誕節發現帳單上有一筆28萬的不明金額，發現小三的存在，且這筆錢是小三到歐洲豪華旅遊時所花費，大老婆雖想離婚但老公不肯，也許有種種委屈，才讓大老婆受不了，讓整件事情曝光，而據了解老公目前仍聯絡不上大老婆。

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