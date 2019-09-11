9/11 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-09-11 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月11日）開獎的第108000218期今彩539與第108000218期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000218期雙贏彩中獎號碼為「01、07、08、09、11、12、15、17、18、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共202注中獎，每注可得500元；肆獎共2501注中獎，每注可得100元。

第108000218期今彩539中獎號碼為「06、08、10、21、25」，頭獎摃龜；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6761注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬819注中獎，每注可得50元。

第108000218期39樂合彩中獎號碼為「06、08、10、21、25」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共251注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6608注中獎，每注可得1125元。

第108000218期3星彩中獎號碼為「494」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000218期4星彩中獎號碼為「4454」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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