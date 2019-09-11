愛上騙徒淪共犯遭判刑 女怨嘆「被愛情沖昏頭」

2019-09-11 19:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓女子在2013年愛上詐欺集團宋姓騙徒，宋男向被害人拿380萬元贓款時，陳女幫忙拿假公文，在假公文留下1枚指紋，事隔5年後，警方去年比對舊案，發現指紋來自陳女，彰化地院判處陳女1年2月徒刑，陳女上訴二審，怨嘆自己「被愛情沖昏頭」，傻傻跟著宋男犯罪，兩人婚後宋男去服刑，她苦等宋男出獄，再續夫妻情緣，宋男卻外遇玩女人，留下2名幼子由她照顧，她已對這個男人死心，台中高分院法官很佛心，宣告緩刑4年，免除這名苦情女入獄煎熬。

判決書指出，宋男是詐欺集團車手，2013年4月12日，宋男拿偽造的台北地檢署公文，載著陳女南下高雄，假冒書記官向被害人拿詐款380萬元，不久後被警方查獲，警方於假公文採到1枚指紋，可能比對技術欠佳，沒有察覺是陳女指紋，但警方把這枚指紋與陳女的指紋全部建檔，去年1月警方清理舊案，透過新電腦系統重新比對，查出是陳女的指紋，彰化地院一審認為陳女是負責把風的共犯，依共同犯行使偽造公文書罪判刑1年2月。

陳女上訴台中高分院，她怨嘆當時被愛情沖昏頭，得知宋男南下取款，她擔心男友安全，搭宋男的車南下，順手幫宋男傳遞假公文，但她沒有看假公文內容，宋男也沒有分錢給她，事後宋男被判處4年4月徒刑，兩人結婚後育有1子，她苦等宋男出獄再續情緣，宋男在2017年4月假釋出獄（服刑2年餘），兩人又再生育1子，卻沒想到宋男劈腿外遇，婚姻為此生變，她獨自照顧4歲與1歲的幼子。

陳女強調，她已知錯，也坦承犯行，求法官給她機會，二審法官很佛心，認為陳女已賠償被害人37萬元，取得對方原諒，經此教訓已有警惕，沒有再犯之虞，雖維持1年2月徒刑，但宣告緩刑4年，免除她的牢獄之災，可上訴三審。

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