行車糾紛嗆人猛打小黃 莽男持刀刺座墊當沙包被壓制

2019-09-11 15:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林姓莽男騎機車與計程車司機行車糾紛衝突，林嫌憤而拍打小黃車子，一旁莊姓機車騎士見狀，見義勇為出聲制止，上前與林嫌理論，林嫌憤而取出開山刀，莊男見狀連忙跑開，林嫌衝到莊男機車處，當街持刀猛刺座墊像沙包一樣，因林男持刀當街破壞，新莊警分局員警獲報趕到，緊急壓制林男，起出開山刀、藍波刀等，及時遏止一場治安事件。

新北市新莊區民安路下午5時許傳出一起當街毀損案，24歲林姓嫌犯與計程車司機行駛間發生行車糾紛，林嫌徒手拍打計程車，一旁34歲莊姓機車駕駛目睹後見義勇為，上前與林嫌理論，見林嫌從機車置物箱取出開山刀，未免無故遭砍殺，莊男快步跑開，路人見狀報警。

新莊警分局獲報，啟動快打部隊，8名員警到場，見林嫌持開山刀猛刺座墊，上前喝斥制止，林嫌見警包圍上來，聽勸放下刀械，警方壓制他後，再從他機車置物籃起出一把藍波刀，及時遏止一宗治安事件，景方查扣各一把開山刀、藍波刀等證物，全案依毀損、恐嚇罪送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法