假冒偶像交友猥褻女網友 入監攻擊管理員罪加一等

2019-09-11 14:35

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓男子在交友軟體放男子團體SpeXial成員晨翔的照片當大頭照，誆稱台大醫學系畢業，把女網友帶到MTV包廂恫稱：「記得台大分屍案嗎？」強行猥褻得逞，他被逮送入監所後又失控想逃獄，並攻擊管理員，新北地院審理後依強暴脫逃未遂罪，判他5個月徒刑；至於他猥褻女網友部分，法院去年已依強制猥褻罪判他4個月徒刑。

檢警調查，謝男在交友軟體上放在晨翔的生活照及大頭照行騙，導致一名女網友受騙答應見面；去年9月16日凌晨，2人碰面後，女網友發現被騙當場想走人，謝男打出哀情牌留人說：「我特別搭計程車來見妳」，央求女網友跟他去MTV包廂看場電影，女網友心軟留下，不料，謝男進入包廂後開始毛手毛腳，還詢問：「可不可以讓我上？」

女網友明確拒絕，謝男出言恫稱：「我包包裡有帶刀」、「你還記得台大分屍案嗎」、「妳覺得我拿刀的速度，跟妳逃跑的速度，哪個比較快」，強行抓胸，並以生殖器磨蹭她後背；女網友後來求助服務人員報警。

謝男被逮後極不配合，出言辱罵員警：「你的膽子跟鳥一樣小」、「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」；隔日，謝男被送進台北看守所，竟試圖以鐵碗破壞舍房窗框，甚至掙脫手銬狂奔，所方人員趕緊上前壓制，謝男不停手，攻擊管理員成傷。

謝男猥褻女網友及侮辱警察部分，法院去年已依強制猥褻罪及侮辱公務員罪，判他4個月徒刑及拘役30日；法院日前再依強暴脫逃未遂罪，判他5個月徒刑，可上訴。

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