假刑警拒捕 拔槍上膛欲與真刑警對幹

2019-09-11 14:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾假扮刑警的45歲巫姓男子，8月間因涉及槍砲、毒品案，開車衝撞警方拒捕逃逸；警方今天掌握他的行蹤，前往逮人，巫男依舊不肯乖乖就逮，甚拔槍拉槍機，企圖與警方硬幹，幸員警即時將他撲到制伏，依槍砲、毒品罪嫌移送偵辦。

巫姓男子於今年4月間，開車被攔查，警方在他車上搜出 16顆子彈、安非他命和吸食器，還發現他持有一張偽造刑警證，將他依法送辦。

8月間，警方又接獲線報，指巫男又持有槍械，經偵查隊佈線打探，掌握他出沒公館鄉，前往跟監埋伏。未料，巫男見警方出現，隨即開車衝撞員警及偵防車；員警見狀，朝他駕駛汽車右前輪開2槍。雖嫌犯的車輪被擊破，仍頑強反抗，撞開偵防車後駛離，警方也在後緊追。

巫男見擺脫不了，將車丟棄在不到1公里外的公館夜市旁停車場，巫男下車逃逸，同車徐男則被警逮獲。警方並在嫌犯車上搜出2把改造槍枝。

警方掌握巫男近期躲藏在銅鑼鄉九湖大橋下方工寮，今天前往逮人，未料，巫男見警登門，拔腿往一旁稻田逃逸，員警隨即跟上，突然，巫男竟拔槍拉槍機欲朝員警射擊，偵查隊小隊長劉文兆、偵查佐陳智欽、陳泰木見狀立即撲上壓制，過程中發生扭打，致劉文兆、陳智欽手部擦傷，目前無大礙。

警方搜索巫男身上，起出1把改造手槍1把，含彈匣內子彈5顆，另在他使用的小客車後起出模擬槍1顆、子彈11顆、空砲彈11顆、毒品安非他命7.36公克、海洛因0.22公克、「FM2」0.48公克、吸食器1組、電子磅秤1個等證物。全案詢據後，將依殺人未遂、毒品、槍砲、妨害公務等罪移送苗栗地檢署偵辦。

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