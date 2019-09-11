女通緝犯開美容院 誆騙婆媽合建豪宅得手近3000萬

2019-09-11 14:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕遭詐騙通緝的許姓婦人在台中開設髮廊，10多年來為街訪鄰做頭髮搏感情，以投資七期房地產、美髮補習班、紅利跟會詐騙，誆騙30多人，詐騙共近3億，受害民眾組成自救會陳情，立委張廖萬堅今天陪同呼籲檢警應加速偵辦速度，目前許婦行蹤，恐怕已潛逃會再詐騙。

自救會代表鄭小姐說，自己是髮廊常客，被60幾歲許婦鼓吹投資房地產，投資100萬，每月可獲得2萬5千元紅利，起初能拿到紅利，後來要求增資，被說服抵抽房屋貸款投資，直到7月許婦失聯，租屋處人去樓空，才發現受騙，金額高達2千多萬。

自救會90歲的宋姓阿嬤也現身投訴，和許婦認識10多年，2人情同母女，許婦對她比親兒子好，許婦提出要土地開發與建商合建蓋樓、互助會等，自己就把退休金、兒女的孝親費全數投入，沒想到是騙局一場，一生辛苦積蓄全都化為烏有了。

張廖萬堅表示，許婦詐騙自92年起將近17年，累計有30多名受害者，多數都是以投資七期惠中路土地建案遭詐騙，總金額累積甚至高達2億7千萬，足以可見許婦的詐騙劇本十分高明，先是用假名來開設髮廊，博得被害人信任後，誘騙投入大筆資金，甚至辦理房屋貸款來投資許婦所說土地開發建案，但真相卻是一場策劃許久的騙局，造成多名受害者的生計陷入困境，甚至還有多位受害者還不敢讓家人知道，身心備受煎熬。

鄭小姐說，受害人報警後警方都以偵查不公開，未進一步公佈消息，讓他們十分擔心，許婦與家人是不是又另覓他處再行詐騙，會有更多的受害者。

警方表示，警方在7月初受理此案，報案有13名被害人，以詐欺案件報請檢察官偵辦，許姓夫妻目前未離境，正全力偵辦中。

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