死囚少1人 殺雞哥搶錢以小刀凌遲市場房東夫妻雙亡 罹癌病死

2019-09-11 13:43

〔記者楊政郡／台中報導〕死囚又少一個！2004年水湳市場黃姓老夫婦以收租度日，市場殺雞的吳慶陸，在呂姓同夥引介下認識兩夫妻，呂持刀架住老先生開口要借50萬遭拒，先對老先生割頸，老婦要報警也被吳以美工刀刺頭部、頸部、背部多刀，為逼兩老說出財物放置地點，兩人以小刀凌遲雙雙慘死，搜刮1萬2千元離去，吳、呂被判死刑定讞至今13年，本月7日吳因胃癌末期病死培德醫院安寧病房，全國死囚再降1人，計39人。

吳慶陸（60歲）原在水湳市場殺雞擺攤，地下錢莊逼債甚急，在賣鵝肉的呂文昇引介下，共謀行搶，得知住北屯的黃庭、黃楊碧霞老夫婦，有多棟不動產，收租度日財力豐厚。

2004年1月7日中午，呂文昇帶著吳慶陸到黃庭夫婦住處，夫婦倆熱心招待兩位入屋聊天，開口向老夫婦借錢遭拒，呂拿出預藏西瓜刀架住老先生脖子，強迫要「借款」50萬元，老夫婦不肯屈服，呂出手割了老先生的頸部，老先生血流如注不支倒地。

老太太驚叫拿起電話想報警，吳慶陸一手抓住，以美工刀刺頭部、頸部、背部多刀。兩人一起逼老夫婦說出財物放置地點，吳、呂竟對老夫婦以小刀凌遲。老太太哀叫，竟將一把剪刀插入老太太頸部，又把老先生氣管切斷，兩人同年76歲。搜刮1萬2千餘元後場逃逸。

2006年8月，2人被最高法院判處死刑定讞，羈押在台中看守所至今13年，廢死聯盟為他們聲請多次再審及釋憲等程序。

台中看守所指出，吳慶陸去年確認罹患胃癌末期，吳拒絕化療，醫師建議轉進中監培德醫院安寧病房，9月7日凌晨病逝。

該所指出，吳確認胃癌末期後轉進培德醫院安寧病房1個多月，報台中地檢署相驗，家屬沒有意見，遺體已領回。

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