兇猛越籍特戰兵來台打工 海巡強力壓制查獲

2019-09-11 12:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕海巡署偵防分署新竹查緝隊日前接獲情資，新竹市香山區長興街附近工地有多名越南籍移工出没非法打工，案經新竹查緝隊多日行動蒐證，鎖定移工藏匿處所及出沒時間，6日清晨7點多一舉查獲5名越南籍男性失聯移工。

新竹查緝隊表示，本次遭查獲之越南籍失聯移工逃逸時間為1至3年，經清查其背景後，赫然發現其中1名身材壯碩之移工係越南特戰兵，詢問後告知越南特戰兵種具備射擊、潛水、爆破、滲透及擒殺等特殊戰技，退伍後因越南當地就業不易、薪資低廉，申請來台至南部飼料廠工作。

因嫌工資不高，故在越南同鄉引介下，逃逸至新竹工地打工，該批失聯移工每日工資均為新台幣1千元，薪水直接匯入越南當地家人戶頭。

海巡人員表示，本案嫌犯身分特殊、背景複雜，新竹查緝隊事前連日蒐證，於策劃圍捕行動時，召集精壯幹員執行，並利用移工尚未離開交通車輛之際，順利強力壓制查緝該批移工到案，後並移送移民署新竹巿專 勤隊收容及解送彰化地檢署歸案。

另在清查前科素行後，亦發現另1名越籍移工，因毒品勒戒執行案被彰化地檢署通緝。

新竹查緝隊強調，外籍人士非法打工，不僅影響我國民眾及合法移工工作權利，更可能衍生工安及社會治安問題，並呼籲民眾，未經許可容留及聘雇外籍人士從事工作，無論是否逃逸均為違法行為，其雇用人最高可處75萬罰鍰，5年內再犯者處3年以下有期徒刑，民眾如發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。

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