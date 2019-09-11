恩將仇報！殺害收留12年的90歲老婦 主嫌、共犯3人延押

2019-09-11 12:23

〔記者楊國文／台北報導〕35歲的男子林昆鋒積欠債務缺錢花用，去年竟夥同友人張霸和、彭奕皓，先摻安眠藥迷昏並綑綁好心收留他12年的90歲李婦和女兒，再洗劫財物後逃逸，李婦因遭綑綁、口鼻遭膠帶封口引發窒息而死亡，釀成1死1傷慘劇，新北地院依強盜殺人罪將林等3人均判處無期徒刑；高等法院今召開延押庭，林等3人對延押均表示「沒有意見」，合議庭將林等3人均延押。

主嫌林昆鋒等3人被還押時，均低頭不語，林被問及「為何恩報仇報洗劫李婦母女」、「害死李婦，要對李婦家人懺悔嗎？」等問題，均迴避不答。

上午延押庭中，高院審判長指出，林昆鋒等3人在今年6月17日被高院羈押，該羈押日均將於9月16日屆滿，訊問3人指「若將3人延押，有無意見？」林等3人一致表示「沒意見」，3人的律師為謹慎起見，再度詢問林3人後，亦表示「沒意見」。

高檢署檢察官指出，林昆鋒、張宥和兩人案發後逃往中南部逃逸，林和張是在南投市、彭在板橋住處落網，3 人都是遭警方拘提到案，顯示3人均有逃亡之虞，加上犯下強盜殺人重罪，且檢方求處3 人判死刑、一審均判無期徒刑，3人均有羈押原因和必要性，因此應予延押。

林昆鋒曾在宮廟當乩童，結識李婦兒子，因居無定所，才被好心的李婦收留，並同住長達12年，原本感情融洽，對外也以祖孫相稱，連李家出外旅遊，都會帶林同行。林昆鋒因欠債頻頻向李婦借錢，甚至不惜用偷的，李家仍原諒林，委婉告訴他「需要錢可以講」，為此曾數次爭吵。

去年7月26日，林昆鋒仍因積欠債務心生不軌，找來亦缺錢花用的張、彭兩人，還以「開始餵奶」做為開始行動的代號，林等3人先用安眠藥將李婦母女2人迷昏，以童軍繩繞脖捆棒，再以膠帶和毛巾封住口鼻，將2人綑綁於椅子上，在李婦家搜刮3萬多元現金、一枚金戒指、2萬多元名牌包等財物。

過程中，李女曾一度清醒並掙扎哭喊，林男仍動手毆打胸部、頭部，並掐脖逼問提款卡密碼和位置。林見李女不說，先離開現場，彭、張2人則繼續翻找其他提款卡和拷問密碼未果，才將門反鎖，從陽台鐵窗逃逸。

高齡90歲的李婦因為被下藥，頸部和嘴巴又被繩索和膠帶緊勒，不幸缺氧窒息死亡，其女兒則是經醫院搶救才倖免於難。林3人雖犯後坦承犯罪，檢方認為，3人不顧李姓母女對其有恩，正值壯年卻不努力循正途，且犯罪手段及其冷血、毫無人性，視人命如無物，均依殺人強盜罪起訴3嫌，並求處死刑。

新北地院審理時，林等人否認有殺人犯意，辯稱不知道李婦為什麼會死掉，合議庭認定３人有殺人的不確定故意，均判處無期徒刑。＃

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