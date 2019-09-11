不知仇人住哪間… 女竟將3秒膠灌進社區大門 所有住戶都遭殃

2019-09-11 11:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名高姓男子為了接林姓女友出院，竟在醫院停車場偷走機車代步，兩人又因與簡、張姓友人有財務糾紛，竟於去年1月15日凌晨，到友人居住位於中正區的社區內，拿出3秒膠灌入區及住宅大門鑰匙孔，損壞大門。基隆地方法院近日審結，判處高男有期徒刑3月及拘役1百天，林女則判拘役80天，均得易科罰金。

判決書指出，高男為去年1月6日下午為了接女友出院，拿著鑰匙前往基隆長庚醫院附近停車場，隨機測試居然成功開啟盧婦的機車，將車偷走，帶女友返家，並做為代步工具使用。

同年月15日凌晨，林女因不滿簡姓友人積欠自己債務，竟想持三秒膠灌進簡男的家門，但因為不知道他住哪一戶，便把該層兩戶大門全部灌膠；兩人離開時行經張姓友人居住的社區，突然想起與他也有債務糾紛，但不知道他住哪一戶，為了洩憤竟不顧其他住戶權益，拿3秒膠灌進大門鑰匙孔，害住戶暫時無法出入。

社區鄭姓保全人員發現後，趕緊報警處理，並調閱社區監視器，供警方追查。警方循線找到兩人犯案時騎乘的贓車，進一步將兩人逮捕。

法院審理時高、林2人均承認犯行，法官依竊盜及共同犯毀損他人物品罪，判處高男有期徒刑3月、拘役1百天；林女部分則犯共同犯毀損他人物品罪，判處拘役80天，均得易科罰金。

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